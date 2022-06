7. Bludenz European Junior Open 2022

Der Tennisclub Bludenz lädt zum internationalen Kinder- und Jugend-Tennisturnier in die Alpenstadt – ein Großevent der besonderen Art und Ansporn für die Nachwuchsathletinnen und -athleten.

Zum siebten Mal ruft der Tennisclub Bludenz das größte internationale Tennisturnier Vorarlbergs aus. Vom 2. bis 10. Juli spielt die Nachwuchs Elite im Herzen der Alpenstadt um wichtige Turnierpunkte. In neun Spieltagen entscheidet sich, wer am europäischen Tennishorizont die Kategorien U14 und U18 dominiert. An die 150 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen werden erwartet.