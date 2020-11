Söder maßregelt Österreich: Kurz hat zu lange gewartet

„Immer dann, wenn jemand zu lange gewartet hat, muss er sehr scharf nachziehen“ - Der Montag ist der letzte Tag ohne massive Einschränkungen in Österreich.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder teilte dabei heftig gegen Österreich und Kanzler Kurz aus. Am Anfang habe man von Kanzler Kurz lernen können, später aber nicht mehr, kritisiert Söder die Corona-Politik Österreichs in den letzten Monate.

Söder: Alternative wäre nur, es laufen zu lassen

Die seit diesem Montag in Deutschland geltenden strengeren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie hat Söder indes bei Anne Will verteidigt. "Die Alternative wäre, es laufen zu lassen", sagte der CSU-Chef am Sonntagabend in der Sendung. Das würde aber einen enormen Anstieg der Infektionen bedeuten. Die Folge seien das Volllaufen der Krankenhäuser und am Ende auch hohe Todeszahlen.