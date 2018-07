66 Tunesier vor Italien gerettet und auf Sizilien gelandet

66 tunesische Migranten, die sich an Bord eines Bootes befanden, sind von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache unweit der süditalienischen Insel Pantelleria in Sicherheit gebracht worden. Die Migranten wurden zum sizilianischen Hafen Trapani geführt, berichteten italienische Medien.

Die meisten in diesem Jahr in Italien eingetroffenen Migranten stammen aus Tunesien. Die tunesischen Behörden haben zuletzt auf Druck Roms die Kontrollen verschärft, um die illegale Abfahrt von Migranten in Richtung Italien zu stoppen. Im Rahmen von Einsätzen gegen die illegale Auswanderung wurden unter anderem Motoren für Schlauchboote, Autos und Smartphones konfisziert.