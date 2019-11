Lehrlingsmesse 2019 im Walgau

Praktische Einblicke in unterschiedlichste Ausbildungsberufe und das persönliche Kennenlernen von regionalen Firmen stehen bei der „Lehre im Walgau“ im Vordergrund.

Bei der großen Lehrlingsmesse zum Mitmachen und Ausprobieren findet jeder die passende Lehrstelle. Unter den 60 Ausstellern, die am 15. + 16. November in der Tennishalle Nenzing zusammenkommen, ist auch die Zimmerei Heiseler aus Sonntag vertreten.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in der Region? Welche Tätigkeiten liegen mir und entsprechen meinen Vorlieben und Stärken? Und welches Unternehmen bildet nicht nur meinen Traumberuf aus, sondern passt auch noch perfekt zu mir? Viele verschiedene Fragen begleiten uns bei der Entscheidung, welcher Berufsweg der richtige ist. Ein Besuch auf der Lehrlingsmesse in Nenzing verschafft einen guten Überblick über die Vielfalt an Lehrberufen in der Region und kann zahlreiche dieser Fragen beantworten.