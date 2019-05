64. Song Contest: Österreich kämpft um den Finaleinzug

Am Donnerstagabend wird es ernst für Paenda und ihre Ballade "Limits": Österreichs Vertreterin beim 64. Eurovision Song Contest kämpft in der israelischen Hafenstadt Tel Aviv im 2. Halbfinale um eines von zehn Finaltickets. Neben Österreich mit Startnummer 9 finden sich am Abend 17 weitere Länder im Tournament. Die ESC-Endrunde findet dann am 18. Mai statt.

ORF 1 wird das Event ab 21 Uhr live aus dem Tel Aviv Expo Center übertragen, wobei ESC-Veteran Andi Knoll bereits zum 19. Mal für den fachkundigen Kommentar sorgt. Und die Österreicher können am ESC-Abend mitentscheiden: Unter der Telefonnummer 090105905 sowie der angehängten Startnummer des Lieblingskandidaten können Song-Contest-Fans bis zu 20 Mal für ihren Favoriten stimmen – aber natürlich nicht für das eigene Land.