64 Hochzeitsgäste bei Dachbodeneinsturz in Italien verletzt

Der Dachboden eines Restaurant in der Nähe der toskanischen Stadt Pistoia, in dem gerade eine Hochzeitsfeier stattfand, ist auf die Gäste gestürzt. 64 Personen wurden verletzt, vier davon schwer. Das Unglück ereignete sich in einem ehemaligen Kloster, das als Veranstaltungsort für Partys genutzt wird.

Die Verletzten, darunter auch einige Kinder, wurden in mehrere Krankenhäuser der Gegend eingeliefert. "Alle Krankenhäuser wurden zur sofortigen Rettung und Hilfeleistung alarmiert, um so viele Patienten wie möglich zu versorgen", schrieb der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani.