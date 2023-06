63. Narzissenfest begann mit Krönung der Hoheiten

Das 63. Narzissenfest im obersteirischen Bad Aussee hat am Donnerstag mit einem ersten Höhepunkt des viertägigen Festes gestartet: die Narzissenhoheiten wurden im Kur- und Congresshaus gekrönt. Königin Michaela Ertlschweiger aus Aigen im Ennstal wird nun für ein Jahr das Fest bei Veranstaltungen und Terminen in ganz Österreich repräsentieren. Sie wird dabei von den Prinzessinnen Sophia Hellwig aus Gmunden sowie Celin Pichler aus Bad Mitterndorf unterstützt.

Noch bis Sonntag steht Bad Aussee und das Ausseerland im Zeichen der sternblütigen Narzisse, auch Stern-Narzisse genannt. Zu dem Fest pilgern in guten Jahren bis zu 20.000 Gäste aus ganz Österreich und darüber hinaus. Oft hängt der Besucherandrang vom Wetter ab. Seitens des Veranstalters, dem Narzissenfestverein, schaut es diesmal gut aus für die kommenden Tage: "Die Wetterprognosen sagen für den Narzissenfestsonntag einen sonnigen Tag mit angenehmen Temperaturen voraus", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.