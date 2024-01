62-jährige Frau darf Sperma ihres verstorbenen Ehemanns entnehmen und lagern

Eine 62-jährige Frau darf das Sperma ihres verstorbenen Ehemanns entnehmen und lagern, um möglicherweise ein weiteres Kind zu zeugen.

In einem kuriosen Urteil des Obersten Gerichts des Bundesstaats Western Australia wurde einer 62-jährigen Frau die Erlaubnis erteilt, das Sperma ihres kürzlich verstorbenen Ehemanns entnehmen zu lassen. Die Entscheidung, die am Mittwoch in den Gerichtsdokumenten veröffentlicht wurde, erlaubt nicht nur die Entnahme, sondern auch die Lagerung des Spermas.