62-jähriger Kärntner bei Lawinenabgang getötet

Ein 62-jähriger Kärntner ist am Samstag bei einem Lawinenabgang am Tschanek (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag zu einer Skitour aufgebrochen, aber nicht mehr nach Hause gekommen, weshalb eine Suchaktion eingeleitet wurde. Alpinpolizei und Bergretter fanden den Toten schließlich am Sonntagvormittag unter den Schneemassen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war alleine mit seinen Tourenskiern in Richtung Tschaneck (Gemeinde Rennweg) unterwegs. Unterhalb der Gontalscharte auf etwa 1.800 Metern Seehöhe wurde er von einem vermutlich selbst ausgelösten Schneebrett erfasst, mitgerissen und verschüttet. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen.