62 Drogenkugeln in "Sackerl fürs Gackerl" in der Unterhose

Ein 23-jähriger Dealer ist Mittwochmittag in Wien-Brigittenau festgenommen worden. Der Ugander hatte 62 Kugeln mit Heroin und Kokain in einem "Sackerl fürs Gackerl" in der Unterhose versteckt. Neben den Drogen wurden außerdem rund 500 Euro Bargeld sichergestellt. Der Mann sitzt in Haft, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Eine Frau verständigte gegen 13.30 Uhr telefonisch den Notruf, nachdem sie in der Leipziger Straße einen Drogendeal beobachtet hatte. Beamte der Bereitschaftseinheit führten in der U6-Station Jägerstraße gerade Personenkontrollen durch. Durch die Personenbeschreibung der Frau konnten sie den Ugander nahe der Station anhalten. Der junge Mann ist bereits einschlägig amtsbekannt.