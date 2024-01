62.000 Besucher bisher im neuen Wien Museum

Das Wien Museum erlebt einen regen Zustrom: Rund 62.000 Menschen sind in den ersten vier Wochen nach der Wiedereröffnung in das völlig neu gestaltete Haus am Karlsplatz gekommen. Das teilte das Museum am Donnerstag mit. Pro Tag werden bis zu 3.000 Besucherinnen und Besucher empfangen, wie eine Sprecherin auf APA-Anfrage berichtete. Den Zutritt vorübergehen zu sperren, sei bisher noch nicht nötig gewesen, hieß es. Bis zum 6. Jänner kann man auch noch online Zeitslots buchen.

Das Wien Museum öffnete Anfang Dezember nach mehrjähriger Umbaupause wieder seine Pforten. Das einstige Historische Museum der Stadt Wien, das seit 2003 als Wien Museum firmiert, ist in einem denkmalgeschützten Oswald-Haerdtl-Nachkriegsbau untergebracht. Dieser wurde entkernt und aufgestockt. Die Dauerausstellung ("Wien. Meine Geschichte") wurde grundlegend neu konzipiert. Sie erstreckt sich über drei Etagen und kann gratis besucht werden.

In der Halle - dem früheren Atrium - wurden Highlights der neuen Dauerausstellung versammelt. Es sind dies etwa der Prater-Wal "Poldi", die Figuren des Donnerbrunnens, der alte Südbahnhof-Schriftzug, das Hrdlicka-Holzpferd aus der Waldheim-Debatte oder die ehemalige Dienstkutsche der Wiener Bürgermeister.

Die Sonderausstellungen werden künftig im neuen Dachgeschoss untergebracht sein - also in einem neuen Betonkubus, der über dem Bestandsgebäude thront. Die erste Sonderschau startet am 1. Februar. Sie ist dem Architekten und Bildhauer Johann Bernhard Fischer von Erlach gewidmet. Dessen Hauptwerk, die Karlskirche, ist Nachbar des Wien Museums. Am 6. Jänner startet auch ein umfangreiches Führungs- und Workshopangebot. Die Programme können direkt im Museum oder auf gebucht werden.