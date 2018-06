61-jähriger Vorarlberger stürzte von Radlader - schwer verletzt

Der Radlader prallte gegen eine Gartenmauer und geriet abrupt in eine Schieflage. Das verursacht den Sturz aus dem Führerhaus. Der 61-Jährige prallte aus etwa zweieinhalb Meter Höhe auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und am Brustkorb zu. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. (red)