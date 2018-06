600 Schüler bei der größten Fairplay-Party in Dornbirn

Am Freitag den 15.06.2018 veranstaltet der Vorarlberger Sportverband ASVÖ in den Dornbirner Messehallen 1 & 2 das Finale der Fair Play-Initiative „fairness and fun“.

Rund 550 SchülerInnen aus ganz Vorarlberg, der 1. & 2. Klassen Mittelschule und AHS-Unterstufe, thematisierten seit Beginn des Jahres das Thema „Fair Play und soziale Werte“. Mit Hilfe von Workshops, Fair Play-Boxen, einer eigens entwickelten Spielesammlung, den vier Völkerballbezirksturnieren und dem großen Landesfinale wurde den Kindern Fair Play auf spielerische Art und Weise vermittelt.

Ein spannendes und energiereiches Finale erwartet uns Mitte Juni! Einzigartig an den Huckepackvölkerballturnieren ist, dass neben den sportlich stärksten, auch die fairsten Völkerballteams gekürt werden. Vor großem Publikum werden beim Landesfinale die 26 qualifizierten Teams um den Landesmeistertitel kämpfen. Nach dem Handshake starten jeweils fünf Minuten rasantes Spiel, in dem neben dem Siegeswillen genauso Werte wie Vertrauen, Respekt und Hilfsbereitschaft Platz finden sollten. Was Fair Play bedeutet, wissen viele, aber diesem in Konkurrenzsituationen Beachtung zu schenken, fällt meist nicht leicht.

Die Initiative wird vom Vorarlberger Sportverband ASVÖ getragen und von namhaften Partnern wie dem Land Vorarlberg, Landesschulrat Vorarlberg, Pfanner und dem Bundes-Sportförderungsfonds unterstützt.

Es sollte unser aller Anliegen sein, den SchülerInnen frühzeitig die Bedeutung von „Fairness im Sport – aber nicht nur dort!“ aufzuzeigen.

Zeitliche Eckdaten:

09:25 – 11:45 VORRUNDENSPIELE

11:45 – 12:00 PAUSE

12:00 – 12:30 Platzierungsspiele /Finalspiele

12:30 evtl. Vereinspräsentation

12:45 – 13:15 SIEGEREHRUNG MIT PREISÜBERGABE

FACTBOX:

Seit 10 Jahren in Vorarlberg, seit 6 Jahren auch in Tirol, zum ersten Mal in Salzburg

Vorarlberg: