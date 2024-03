60. Saisontor von Toronto-Stürmer Matthews

Auston Matthews hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen seltenen Meilenstein erreicht. Der Stürmer der Toronto Maple Leafs erzielte am Samstag beim 3:0-Auswärtssieg bei den Buffalo Sabres sein 60. Saisontor. Der 26-Jährige hatte auch 2021/22 diese Marke erreicht und ist nun der neunte Spieler der NHL-Geschichte, der zumindest zweimal auf 60 Saisontreffer gekommen ist.

"We want 60" (Wir wollen 60), sangen die Fans in Buffalo während der Partie. In der 55. Minute wurden sie erhört. "Es war unmöglich, das nicht zu hören", sagte Matthews, der seine Ausbeute auch als Erfolg der Mannschaft sieht. "Es ist genauso viel eine Teamleistung wie eine persönliche", erklärte der Stürmer, der als bisher einziger in den USA geborene Spieler der NHL-Geschichte 60 Saisontore auf seinem Konto hat.