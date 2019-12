60 Prozent der Österreicher kaufen online ein

Online-Shopping wird immer beliebter. Die Anteil der EU-Bürger (zwischen 16 und 74 Jahren), die 2017 Online-Einkäufe getätigt haben, verdoppelte sich seit 2008 von 32 auf 60 Prozent. In Österreich stieg der Wert von 37 auf 60 Prozent, also exakt auf den EU-Schnitt, berichtete Eurostat am Freitag aus Anlass des aus den USA importierten so genannten Black Friday und dem folgenden Cyber Monday.

Die Österreicher kaufen am liebsten Textilien, Schuhe und Accessoires online. 67 Prozent der Personen, die 2018 online einkauften, shoppten in dieser Kategorie (EU-Durchschnitt: 64 Prozent). Bei Reisen und Unterkünften waren es 59 Prozent (EU: 53 Prozent). Dahinter folgten Bücher und Magazine mit 40 Prozent (EU: 35 Prozent), Haushaltswaren mit 38 Prozent (EU: 45 Prozent), Eintrittskarten für Konzerte, Theater und Co mit 37 Prozent (EU: 39 Prozent), Elektronik mit 31 Prozent (EU: 25 Prozent) und Lebens- sowie Genussmittel mit 22 Prozent (EU: 25 Prozent).

In den vergangenen zehn Jahren hat der Anteil der Online-Käufer in der EU in allen Altersgruppen zugenommen. Vor allem war das aber bei jüngeren Internetnutzern im Alter von 16 bis 24 Jahren (von 40 Prozent im Jahr 2008 auf 72 Prozent im Jahr 2018) und bei Online-Käufern im Alter von 25 bis 34 Jahre (von 46 Prozent im Jahr 2008 auf 78 Prozent im Jahr 2018) der Fall, so Eurostat.

Die Verbraucher schätzen demnach die Vorteile, die sich aus der Möglichkeit ergeben, jederzeit und überall einzukaufen, auf ein breiteres Produktsortiment zuzugreifen und die Preise einfach zu vergleichen. Am stärksten zeigte sich dies in Dänemark (84 Prozent), im Vereinigten Königreich (83 Prozent), in den Niederlanden (80), Schweden (78) und Deutschland (77).

Zuletzt hatte aus Gründen der Nachhaltigkeit und der regionalen Wertschöpfung die Kritik am digitalen Einkauf auch zugenommen. Gegenbewegungen sind entstanden.