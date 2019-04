60 Nationen kommen ins Land

Weltgymnaestrada mit Turnerinnen und Turnern aus allen Kontinenten ist nicht nur eine Augenweide, sie wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus, wie die Wertschöpfungszahlen zeigen.

Zwölf Jahre nach der ersten Weltgymnaestrada in Vorarlberg gibt es vom 7. bis 13. Juli 2019 die nächste Auflage des wohl weltweit größten Breitensport-Turnfestes. OK-Präsidentin und Dornbirner Stadträtin Marie Louise Hinterauer kündigt einen neuen Rekord an: Turnerinnen und Turner aus 60 Nationen, von Armenien bis Tonga, haben ihre Teilnahme angekündigt, so viel wie noch nie in der 66-jährigen Geschichte des Weltturnfestes.