60 Jahre zusammen gemeistert

Dornbirn In einem kleinen Dorf in der Vojvodina/Serbien wuchsen Juliana geb. Frank und Pal Balog auf.

An einem Pfingstsonntag 1962 wurde zum Tanz aufgespielt. Juliana freute sich auf die Abwechslung und ging stolz in ihrem neuen roten Kleid, das die Mutter für sie genäht hatte, zur Veranstaltung. „Dort war auch Pal, wir tanzten und hatten eine schöne Zeit und seit damals sind wir ein Paar“, erinnert sich Juliana. „Früher gab es keine Discos, es gab nur Kino oder Tanz, wo man hingehen konnte, um sich kennenzulernen“, ergänzt Pal. Er musste dann zum Militär, besuchte Juliana so oft es ging, sie verlobten sich und wählten den 3. September 1963 zu ihrem Hochzeitstag. In der Dorfkirche gaben sie sich das Jawort und feierten mit rund 300 Gästen ein unvergessenes Hochzeitsfest. Das ganze Dorf freute sich mit den jungen Leuten und steuerte dazu bei, es wurde gekocht und viele Kuchen gebacken für das große Ereignis.