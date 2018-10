60 Jahre Spar Mathis

Der Oberdorfer Spar hat sich bis weit über Dornbirns Grenzen einen Namen gemacht.

Dass Reinhard Mathis einmal in die Fußstapfen seiner Eltern tritt, war ihm von Kindheit an klar. „Ich war immer schon gerne im Laden und habe mitgeholfen“, erinnert er sich. Die Arbeit im Laden macht ihm auch nach all den Jahren immer noch große Freude, das spürt man auch, wenn man das Geschäft betritt. Die Leidenschaft des Chefs ist unter anderem das Erfolgsgeheimnis für den Spar im Oberdorf, der auch Kunden von weither lockt. Spar Mathis hat sich vor allem einen Namen mit seinen Frischeabteilungen gemacht. „Die Bedienungsabteilungen sind zwar eine große Aufgabe, dafür schätzen die Kunden, dass Fleisch, Wurst und Käse frisch geschnitten wird. So sind die Produkte einfach am aromareichsten. Das Brot kommt von zwei Partner-Bäckereien und beim Obst und Gemüse kaufen wir auch die beste Qualität ein“, so Mathis. 30 Mitarbeiter sorgen aktuell dafür, dass „der Laden läuft“. Auch der Chef selbst packt nach wie vor tatkräftig mit an. Neben dem Vorbereiten der Theken, Bestellungen aufnehmen und Auffüllen der Regale, kommt es vor, dass Reinhard Mathis „selbst auch einmal kocht oder strudelt“, wie er lachend erzählt. Kostproben gibt es dann beim „Feschtle“ am 25. Oktober 2018.