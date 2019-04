60 Jahre jung und kein bisschen leise

Kneipp Aktiv Club Frastanz feiert runden Geburtstag

Frastanz. Ursprünglich geht alles zurück auf den Namensgeber der Kneipp Bewegung, den als Kräuterpfarrer und Naturheilkundler bekannt gewordenen bairischen Priester mit dem Vornamen Sebastian. Aus seinen Ideen hat sich ein weltumspannender medizinischer Ansatz begründet, der sich vor allem auf die fünf Säulen der Kneippkunde berufen: Ernährung, Kräuter, Bewegung, Wasser und Gleichgewicht. Seit mittlerweile 60 Jahren huldigt man Pfarrer Kneipp auch in Frastanz, zum runden Jubiläum lud der Verein zu einem Festprogramm in den Adalbert Welte Saal, wo die langjährige Obfrau Waltraud Hauser die Gäste begrüßte. Bürgermeister Eugen Gabriel überbrachte seine Grußworte ganz speziell in Form eines Gedichts. Extra angereist war auch die Kneipp Landesleiterin Silvia Jagschitz, durch den Nachmittag bzw. Abend führte Moderatorin Carmen Franceschini. Geboten wurde ein buntes abwechslungsreiches Programm, bei dem der Kneipp Gedanke nicht zu kurz kam, etwa beim Auftritt der Frauenturngruppe „Fit mach mit“ unter der Leitung von Ilse Meyer. Humorvoll wurde es beim Auftritt von Silvana Marte-Bastiani in ihrer Rolle als “Rosamunde Burtscher aus Buchboden”, die gemeinsam mit Birgit Reisch sich dem Thema Kneipp auf humorvolle Art und Weise näherte. Nicht fehlen durfte natürlich auch die musikalische Begleitung, da machte den Auftakt der Chor „SingKlang“ aus Amerlügen unter der Leitung von Magdalena Fingerlos den Anfang, gefolgt von Schlager Klassikern mit Marilyn und Rosy Therry. Gastronomisch bestens verpflegt wurden die Gäste von Netzer´s Catering, ehe dann Marcell Dominik & Amigo für Musik und Tanz sorgten. Bei der Präsentation der Vereinschronik schwelgte dann manches Mitglied in alten Erinnerungen an vergangene Ausflüge und Feiern. Die nächsten Highlights mit einer Fahrt auf die Insel Reichenau zu Muttertag oder an den Ossiacher See stehen auch schon bereits vor der Haustür. CEG