60-Jährige getötet: Befragung des Beschuldigten stand an

Ermittlungen nach der Bluttat am Montag in Strasshof

Nach der Bluttat von Montagfrüh in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) mit einer Toten war für heute, Mittwoch, laut Gudrun Bischof von der Staatsanwaltschaft Korneuburg die Befragung des Beschuldigten geplant. Dem 27-Jährigen, der sich in einem Wiener Krankenhaus befindet, wird zur Last gelegt, seine 60 Jahre alte Mutter mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Über die Verhängung der U-Haft sollte ebenfalls im Laufe des Tages entschieden werden.

Untersucht wird laut Bischof das Blut des Beschuldigten dahingehend, ob bewusstseinsbeeinträchtigende Substanzen eingenommen wurden. Die Obduktion war ebenfalls von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden. Bei der Obduktion wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag zahlreiche massive Stich- und Schnittverletzungen festgestellt.

Weiterhin intensivmedizinisch betreut wurde laut Bischof der Stiefvater (70) des 27-Jährigen. Er hatte ebenfalls zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der mutmaßliche Täter unternahm einen Suizid-Versuch. Er wurde ebenfalls schwer verletzt.

Schauplatz der Bluttat war ein Reihenhaus in der Marktgemeinde im Marchfeld, in dem das Ehepaar und der 27-Jährige gemeinsam lebten. Das Motiv stand weiterhin nicht fest.