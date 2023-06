60 Feuerwehr-Einsätze bei Unwetter im Stadtgebiet Wels

Heftiger Starkregen hat den Feuerwehren in der Stadt Wels von Montag 19.45 Uhr bis Dienstag 3.00 Uhr 60 Einsätze beschert. Dazu kamen zahlreiche Einsätze im Umland, in den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen waren 36 Wehren beschäftigt, Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Wels-Land halfen auch in der Stadt aus, berichtete die Welser Feuerwehr am Dienstag. Besonders gefordert waren die Helfer bei langwierigen Einsätzen in Gewerbeunternehmen.

In mehreren Betrieben standen ganze Keller großflächig und in Raumhöhe unter Wasser. In einem Unternehmen brannten Leichtmetallabfälle, dieses Feuer wurde mit Quarzsand und Glasgranulat bekämpft. Auch am Dienstagvormittag waren noch vereinzelt Feuerwehrleute im Einsatz.