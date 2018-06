60.000 Audi-Diesel europaweit offiziell zurückgerufen

Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt hat nun offiziell den Rückruf von tausenden Audi A6 und A7 angeordnet. Wie ein Behördensprecher am Mittwoch sagte, sei bei den betroffenen Fahrzeugen mit einem Drei-Liter-Dieselmotor eine "unzulässige Abschalteinrichtung" der Abgasreinigung entdeckt worden. Diese müsse Audi nun entfernen. Laut Audi werden EU-weit rund 60.000 Fahrzeuge zurückgerufen.

Anfang Mai hatte das KBA nach einem Hinweis von Audi selbst Ermittlungen aufgenommen. Damals sprach Audi von “Auffälligkeiten in der Steuerungssoftware bei V6-Dieselmotoren” und stoppte die Auslieferung der betroffenen Fahrzeuge der Modelle A6/A7. Weltweit seien insgesamt 60.000 Autos davon betroffen – 33.000 in Deutschland – für die der Autobauer ein Software-Update bereitstellt. Für Österreich lagen Mittwochnachmittag noch keine Zahlen vor. Die seit 2014 gebauten Fahrzeuge befinden sich laut Audi teils bei Händlern, teils bei Käufern.

Zunächst hatte “Spiegel Online” über den Rückruf berichtet. Weil der Wagen in Luxemburg seine Emissions-Typgenehmigung erhalten hatte, musste sich das KBA laut Bericht vor dem offiziellen Rückruf mit den Behörden im Nachbarland abstimmen.

Allerdings sollte AdBlue demnach nicht vom Kunden selbst, sondern beim Servicetermin in der Werkstatt nachgefüllt werden. Deshalb habe Audi die Einspritzung des Harnstoffs in den letzten 2.400 Kilometern, bevor er zur Neige geht, deutlich reduziert. Dadurch steigt laut “Spiegel Online” aber der Stickoxid-Ausstoß sprunghaft an.