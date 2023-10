6 von 50 Mitgliedern verlassen die Energieagentur

Die Österreichische Energieagentur (AEA, Austrian Energy Agency) mit Sitz in Wien leidet unter einem Mitgliederschwund. Das Institut für Fragen rund um Energie und Klima ist als Verein organisiert, nun treten mit Jahresende sechs wichtige Vertreter aus, berichtet der "Standard". Dazu gehören die WKÖ-Verbände für Gas, Öl, Energiehandel und Holz sowie der ÖAMTC und der VKI. Gemutmaßt wird, dass das Institut manchen Mitgliedern zu industriekritisch und umweltfreundlich ist.

Ob manchen Mitgliedern die Energieagentur zu kritisch ist, wollte das Ministerium nicht bewerten, man wolle sich nicht auf Spekulationen einlassen. "Bei der Energieagentur handelt es sich um eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen im Energiebereich in Österreich. Ihre Arbeit ist unbestritten anerkannt und leistet einen zentralen Beitrag zur energiepolitischen Debatte in diesem Land", so das Klimaministerium zur APA.