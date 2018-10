6. Hohenemser Literaturpreis ausgeschrieben

Bis 3. Januar 2019 können Beiträge für den erneut mit 7.000 Euro dotierten „Hohenemser Literaturpreis für deutschsprachige Autoren nichtdeutscher Muttersprache 2019“ eingereicht werden.

Eingereicht werden können erneut per Post oder auch per E-Mail an literaturpreis@hohenems.at maximal zehnseitige, bislang in keiner Form publizierte oder prämierte Prosatexte in deutscher Sprache, welche in „literarisch überzeugender Weise nicht nur migrantische Erfahrungen, sondern in freier Themenwahl das Ineinandergreifen verschiedener kultureller Traditionen und biographischer Prägungen vor dem Hintergrund einer sich beständig wandelnden Gegenwart thematisieren – einer Gegenwart, in der Sprache und Literatur wie auch Identität keinesfalls als Konstanten anzusehen sind“, so der Wortlaut der Ausschreibung.