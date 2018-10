6. Gustav in Dornbirn: Genuss, Design und echte Raritäten

Genussfreunde aufgepasst: Zum sechsten Mal findet die Gustav in Dornbirn statt. Der internationale Salon für Konsumkultur öffnete am Freitagabend seine Tore. VOL.AT war für euch vor Ort.

Das Dornbirner Messequartier wird am Wochenende wieder zum Treffpunkt für Freunde von Genuss und Design. Rund 210 Aussteller aus fünf Ländern stellen ihre Produkte beim internationalen Salon für Konsumkultur vor. Die präsentierten Produkte könnten vielfältiger nicht sein: Es finden sich zahlreiche Raritäten, Neuheiten und Klassiker rund um Haus, Garten, Küche, Keller, Möbel und Mode. Laut dem Messebüro werden über 10.000 Besucher erwartet. Eröffnet wurde die Messe traditionell am Freitag um 18 Uhr mit einer Preview.

Würstel- und Schmuckherstellung hautnah

Für das leibliche Wohl ist auf der Gustav gesorgt. Bei den „Chef‘s Tastings“ kochen unter anderem das Hotel Sonne in Mellau und das 2erlei Catering aus Rankweil auf. In den „Gustav Ateliers“ kann unter anderem live miterlebt werden, wie Herbert’s Dorfmetzg Würste herstellt oder Stefanie Kölbel leichten Schmuck in traditioneller Klöppeltechnik herstellt. Außerdem gibt es dieses Mal erstmals zwei Sonderausstellungen: Installationskünstlerin Uta Belina Waeger zeigt das Upcycling gebrauchter Möbel und Designer Marco Spitzar zeigt in seiner Ausstellung die Wirkung von Design Thinking.