6 Fakten zum neuen Zumtobel-Werk in Serbien

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel verlagert einen Teil seiner Leuchten-Komponentenproduktion von China nach Serbien. Vergangenen Freitag wurde das neue Werk in Nis mit einem Investitionsvolumen von 30 Mio. Euro eröffnet. Die neue Produktion in Serbien werde dabei helfen, "das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen", sagte Zumtobel-Chef Alfred Felder vor Journalisten.

Der Produktionsstandort in Niš wird LED-Leuchten und LED-Driver herstellen. Diese Produkte werden in Serbien gefertigt und sind vor allem für Zentral- und Osteuropa sowie die Exportmärkte im Nahen Osten vorgesehen.

4. Eröffnungsfeier

Offizielle Eröffnungsfeier mit über 150 Vertretern aus Politik und Wirtschaft aus Österreich und Serbien. Alfred Felder, CEO Zumtobel Group, Jürg Zumtobel, Aufsichtsratsvorsitzender Zumtobel Group, und Aleksandar Vučić, Präsident der Republik Serbien, eröffneten gemeinsam den neuen Produktionsstandort. Von politischer Seite nahmen Gernot Blümel, österreichischer Kanzleramtsminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, Nikolaus Lutterotti, Botschafter der Republik Österreich in Serbien, Erika Teoman-Brenner, österreichische Handelsdelegierte in Serbien, und Darko Bulatović, Bürgermeister von Niš, an den Feierlichkeiten teil.