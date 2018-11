Historisches Kalenderblatt vom 3. November

Unter Samstag, 3. November, dem 307. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1918 – In den Eichensälen in Wien-Favoriten wird durch Zusammenschluss verschiedener Linksgruppierungen die Kommunistische Partei gegründet. Der Typograph Karl Steinhardt wird zum ersten Vorsitzenden gewählt. Eigentlicher Initiator der KPÖ-Gründung ist der Bankbeamte Franz Koritschoner.

1918 – Mit dem Aufstand der Matrosen in Kiel beginnt in Deutschland die Novemberrevolution.

1958 – Das UNESCO-Gebäude an der Place de Fontenoy mit Werken von Picasso, Miro, Moore und Calder wird in Paris eingeweiht. Die Architekten sind Marcel Breue, Pier-Luigi Nervi und Bernard Zehrfuss.

2008 – Die EU-Kommission legt ihre Konjunkturprognose vor: Das Wachstum in der Eurozone und in der EU kommt durch die Finanzkrise im nächsten Jahr nahezu zum Stillstand.

2013 – Durch einen Bericht des Nachrichtenmagazins “Focus” wird bekannt, dass in der Wohnung des 80-jährigen Münchners Cornelius Gurlitt etwa 1.500 Gemälde von Meistern der klassischen Moderne entdeckt und beschlagnahmt wurden –

darunter Werke von Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann oder Max Liebermann. In der Folge werden immer mehr Details bekannt. So war die Beschlagnahme bereits im Februar 2012 erfolgt, auch in Salzburg besitzt Gurlitt ein Haus. Schließlich wird der zunächst kolportierte “Milliardenwert” des Kunstfundes immer mehr reduziert, gleichzeitig wächst die Kritik an den Behörden. Der größte Teil dürfte sich rechtmäßig im Besitz

des alten Mannes befinden, eine Rückgabe möglicher “Raubkunst” scheint gesetzlich überaus schwierig.