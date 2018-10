Am 20. Oktober verwandelt sich der Alpenasthof am Muttersberg in eine rhythmische wie stimmungsvolle Elvis-Performance-Arena

Elvis Tribute Artist Show am Muttersberg Mit einer nicht alltäglichen Elvis-Show gastiert der Salzburger "Rusty" am 20. Oktober 2018 ab 20.00 Uhr im Alpengasthof Muttersberg RUSTY - the Elvis Tribute Artist Show, am 20. Oktober 2018, um 20.00 Uhr im Alpengasthof Muttersberg.

Der sympathische Salzburger Elvis Tribute Artist gilt als einer der Besten der Welt und hat von Priscilla Presley als einziger einen original Elvis-Suit überreicht bekommen. Er selbst bezeichnet sich nicht als Elvis Imitator sondern als ein Tribute Artist, ein begeisterter Elvis Fan, der seine Musik weiterleben lassen will. “Rusty” hatte in Las Vegas auch eine eigene Elvis Show und erhielt weltweit unzählige Auszeichnungen. Seine Auftritte sind geprägt von Gefühl und gleichzeitiger, rhythmischer Leidenschaft und sorgen in verschiedensten Bandvariationen angeboten, rund um den Globus für volle Konzerthäuser und stehende Ovationen. Der Auftrittsort am Muttersberg auf 1401 Meter Seehöhe selbst, ist für den Künstler einmalig… wie seine Musik für Jung und Junggebliebene.

Tickets bekommen Sie bei:

Telefon: +43 5552 68 035

Email: alpengasthof@muttersberg.at

Ticketpreis: € 35,- p/P