59-jähriger Deutscher starb bei Kranunfall im Bezirk Mödling

Bei dem Kranunfall in Münchendorf (Bezirk Mödling) am Dienstag ist Polizeiangaben zufolge ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt habe eine Obduktion angeordnet, sagte Behördensprecher Erich Habitzl am Mittwoch auf Anfrage. Das Areal im Industriegebiet der Gemeinde im Wiener Becken blieb abgesperrt. Ein Sachverständiger soll die Unglücksursache feststellen.

Der 59-Jährige war im Führerhaus eines Sattelschleppers gesessen, als der ferngesteuerte Turmdrehkran umstürzte und auf das Fahrzeug krachte. Die Lkw-Kabine sei komplett deformiert worden, der Lenker noch am Unfallort gestorben, berichtete die Feuerwehr.

Als Kranführer hatte ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Mödling agiert. Der Mann brach nach dem Unfall zusammen. Er erlitt einen Schock und wurde laut Polizeisprecher Stefan Loidl in einem Krankenhaus ambulant behandelt.