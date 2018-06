Thomas Brezina lädt ein zur Lesung!

Der bekannte Kinderbuchautor liest für junge und jung gebliebene Erwachsen: „Knickerbocker 4 immer – Alte Geister ruhen unsanft“.

„Auf die Bücher, fertig, los!“ – bereits zum siebten Mal wird die Kulturbühne Ambach in Götzis zum Austragungsort von Vorarlbergs größtem Lesefestival für Kinder und Jugendliche. Veranstaltet von den Vorarlberger Nachrichten dreht sich bei der „Buch am Bach“ drei Tage lang alles um Bücher. Vom 19. bis 21. Juni 2018 bieten Autoren, Schauspieler, der Vorarlberger Buchhandel und andere Lebensbegeisterte den Besuchern ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Herzstück des Lesefestivals sind die verschiedenen Workshops, für die sich schon wieder viele Schulklassen angemeldet haben. Daneben ist die „Buch am Bach“ aber auch ein Event für die ganze Familie. Zum Rahmenprogramm gehören Mangas, Druckwerk, Literatur und Gesang auf der Foyerbühne, Buchklub, AK, verschiedene Marktstände und natürlich die größte Kinderbuchhandlung Vorarlbergs. Infos zum Programm und Anmeldungen unter www.vn.at/buchambach.

Die Brezina-Lesung für Große Erstmals wird auch am Abend etwas für junge und jung gebliebene Erwachsene geboten: Am Dienstag, 19. Juni 2018, um 18 Uhr liest Thomas Brezina aus seinem Buch „Knickerbocker 4 immer – Alte Geister ruhen unsanft“. Derzeit arbeitet der Autor am zweiten Teil der „Knickerbocker 4 immer“, der Knickerbocker Bande für Erwachsene. Thomas Brezina verspricht: „Dieses Buch erscheint erst im Herbst. Aber ich werde schon eine kurze Kostprobe bieten.“