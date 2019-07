580 Euro Buße für erfolglose Hanfbauern

Zwei Oberländer wollten sich am Kummenberg selbst etwas zum Rauchen anbauen

Anfangs waren es 20 Pflanzen, welche die zwei Oberländer am Kummenberg mitten in der Wildnis in den Boden setzten. Doch dann wurde das Gießen mit PET-Flaschen zu mühsam. Die beiden schleppten rucksackweise Wasser zu dem Feld, doch dann war einer einen Monat auf Urlaub, dem anderen wurde die Sache zu mühsam und die Pflanzen verdörrten vielfach.