58 Ländle-Gemeinden sind "coronafrei"

Stand Mittwoch 24 Uhr: Die Corona-Lage in Vorarlberg entspannt sich weiter. Am Mittwoch wurden in Vorarlberg drei Neuinfektionen und 18 Genesungen verzeichnet.