58 Kilo Kokain mit Nazi-Symbolen in Peru beschlagnahmt

Anti-Drogen-Beamte haben in Peru 58 Kilogramm Kokain in Paketen mit der Aufschrift "Hitler" und Nazi-Symbolen auf der Verpackung beschlagnahmt. Die Drogen seien auf dem Weg nach Belgien gewesen, erklärte die Polizei am Donnerstag. Das Kokain wurde demnach in einem Boot unter liberianischer Flagge in der nördlichen Hafenstadt Paita gefunden, nahe der Grenze zu Ecuador.

Die Drogen waren in 50 Päckchen in Backstein-Größe versteckt, auf denen jeweils ein Hakenkreuz zu sehen war, wie von der Polizei veröffentlichte Bilder zeigen. Manche Packungen seien offen gewesen und zeigten die Aufschrift "Hitler" als Relief auf dem weißen Pulver. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu Festnahmen.

Das Boot mit dem Kokain war aus Guayaquil gekommen. Die ecuadorianische Hafenstadt gilt als wichtige Drehscheibe für den Drogenschmuggel in die USA und nach Europa. Peru ist nach Kolumbien der größte Kokain-Produzent der Welt. 2022 beschlagnahmten peruanische Behörden insgesamt rund 22 Tonnen des weißen Pulvers.