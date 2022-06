57-Jähriger schoss sich in Kopf - Für klinisch tot erklärt

Der 57-jährige Mann, der am Sonntag eine 51-jährige Frau vom Balkon aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in Wien-Döbling gestoßen und sich danach in den Kopf geschossen hat, ist am Montag im Krankenhaus für klinisch tot erklärt worden. Das 51-jährige Opfer befand sich noch immer in kritischem Zustand und konnte bisher nicht zum Vorfall befragt werden, berichtete die Polizei.

Der Mann hatte die Frau bei einer Auseinandersetzung gegen 13.30 Uhr vom Balkon gestoßen. Nach der Tat soll der Mann laut Polizei mit einer Schusswaffe in der Hand die Wohnung verlassen haben, um auf die Frau zu schießen. Als Zeugen einschritten, richtete der Mann die Waffe gegen sich und schoss sich in den Kopf. Beide Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor sollen sich beide Personen alleine in der Wohnung befunden haben, als eine Auseinandersetzung zwischen dem in Scheidung lebenden Paar eskalierte. Die zwölfjährige Tochter war zum Tatzeitpunkt nicht anwesend.

S E R V I C E - Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )