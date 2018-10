56. Viennale - Sangiorgi setzt auf Abwechslung

Arbeiten aus aller Welt, "von großen Regisseuren bis zu ganz kleinen Filmen", hat Eva Sangiorgi für ihre erste Viennale-Ausgabe ausgewählt. Die neue Direktorin des Wiener Filmfestivals präsentierte das rund 270 Produktionen umfassende Programm Dienstagabend im Stadtkino im Künstlerhaus. Die 56. Viennale wird von 25. Oktober bis 8. November an verschiedenen Spielstätten über die Bühne gehen.

Nicht nur die aufgegebene Trennung von Spiel- und Dokumentarfilm ist neu, auch die Pressekonferenz selbst hat Sangiorgi dezent neu aufgestellt – ganz fokussiert auf die Filme. “Ich hoffe, Ihnen so eine Idee des Festivals vermitteln zu können.” Das umfasst heuer große Hollywoodproduktionen wie “First Man” von Oscarpreisträger Damien Chazelle ebenso wie eine hypnotische Reduktion von Pablo Sigg über eine arische Siedlung in Südamerika (“Lamaland”).

Dem “komplexen Phänomen der Migration” nimmt sich der österreichische Regisseur Wolfgang Fischer in “Styx” an, Brady Corbet setzt wiederum Schauspielstar Natalie Portman als Popdiva in Szene (“Vox Lux”). “Ein Meisterwerk” ist laut der Festivalchefin die neueste Arbeit von Jafar Panahi, das bereits in Cannes prämierte “Se rokh”. Wie groß die Bandbreite ihres ersten Programms ist, zeigen auch die das Festival umrahmenden Produktionen: Das märchenhafte “Lazzaro felice” von Alice Rohrwacher als Eröffnungsfilm sowie der Abschluss mit “El Angel”, in dem Luis Ortega einen Serienkiller in den Mittelpunkt rückt.