55-Jähriger in Korneuburg wegen Mordes vor Gericht

Weil er seine Ehefrau mit mehr als 50 Messerstichen getötet haben soll, ist ein 55-Jähriger am Montag in Korneuburg wegen Mordes vor Gericht gestanden. Der Angeklagte war in der Geschworenenverhandlung geständig. Verteidigerin Astrid Wagner sprach von einem "Affektdurchbruch" ihres Mandanten. Zu klären war die Frage, ob Mord oder Totschlag vorlag.

Der Anklage zufolge hatte es in den 29 Ehejahren nach anfänglicher Harmonie immer wieder heftige verbale Auseinandersetzungen gegeben. 2008 war die Frau für einige Wochen zu ihren Eltern gezogen und hatte eine Scheidung in Erwägung gezogen. In den Jahren darauf soll sich das Verhältnis der Eheleute gebessert haben, bis wieder Streitigkeiten aufflammten und sich die 49-Jährige erneut für eine Scheidung aussprach.

Bei einem Frühstück am 29. März in der Küche des gemeinsamen Hauses soll das Ehepaar über die bevorstehende Trennung und vor allem die Aufteilung des Vermögens in Streit geraten sein. Der Beschuldigte soll ein Küchenmesser mit einer rund 15 Zentimeter langen Klinge aus einer Schublade genommen und auf seine Frau eingestochen haben – insgesamt mehr als 50 Mal, davon 31 Mal im Bereich des Brustkorbes.

Anfangs soll die 49-Jährige noch versucht haben, den Angriff abzuwehren, aber nach wenigen Stichen zu Boden gegangen sein. Der 55-Jährige soll laut Staatsanwältin weiter “unzählige Male” auf das am Boden liegende Opfer eingestochen haben. Dann soll er das Messer gewaschen, neben der Spüle hingelegt und bemerkt haben, dass er sich selbst an der Hand verletzt hatte. Der Weinbauer verständigte die Rettung, stellte sich der Polizei und gestand die Tat.

Verteidigerin Astrid Wagner verwies auf das umfassende Geständnis ihres Mandanten. Der Angeklagte sei “entsetzt” über die Tat, er habe im Affekt gehandelt. Zu beurteilen sei, ob die heftige Gemütsbewegung allgemein begreiflich war. Die Ehe sei “alles andere als glücklich” gewesen, auch wenn es der 55-Jährige “nicht wahrhaben wollte”, sagte die Rechtsanwältin.

Der Gutachter habe den Angeklagten als “sehr nachgiebig, passiv” beschrieben, er sei “einer, der Konflikten aus dem Weg geht”. Der Beschuldigte sei “das genaueste Gegenteil eines aggressiven Menschen”. Die Täterpersönlichkeit und das soziale Umfeld seien zu berücksichtigen. Das Opfer habe ein außereheliches Verhältnis gehabt, sagte Wagner. Die Frau habe ans Geld gedacht, “sie wollte ihn ausnehmen”. “Ich habe selten einen Fall erlebt, wo dieser Widerspruch zwischen der Persönlichkeit des Täters und der Tat so eklatant war”, betonte Wagner.