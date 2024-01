54-Jähriger stirbt bei Lawinenabgang in Silvretta-Gebiet

Am Samstag kam es zu einem tragischen Unfall im Silvretta-Gebiet. Ein 54-jähriger Skitourengeher stürzte in der Nähe des Gipfels der Schneeglocke tödlich ab.

Von Schneebrett verschüttet

Kurz vor Erreichen des Depots öffnete sich ein Riss in der Schneedecke. Der 54-Jährige stürzte daraufhin mit einer großen Schneewechte in Richtung der Ostseite der Schneeglocke. Sein Begleiter konnte sich durch einen Sprung zur Südseite in Sicherheit bringen. Der Verunglückte fiel etwa 400 Höhenmeter durch felsiges Gelände und wurde dann weitere 200 Meter tiefer von einem durch den Wechtenbruch ausgelösten Schneebrett verschüttet.