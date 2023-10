54-jährige Frau in Wien-Leopoldstadt von Ehemann erstochen

Kurz nach der Bekanntgabe eines Tötungsdelikts an einer Frau in Wien-Liesing hat die Polizei am Freitag auch den mutmaßlichen Femizid an einer 54-Jährigen im Bezirk Leopoldstadt vermeldet. Die WEGA verschaffte sich am Vormittag nach einem Anruf von besorgten Verwandten der Frau Zutritt zu der Wohnung am Mexikoplatz und fand das Opfer leblos mit Stichverletzungen vor. Kurz zuvor dürfte der 64-jährige Ehemann aus einem Fenster gesprungen sein. Auch er erlag seinen Verletzungen.

Die Frau wies mehrere Messerstiche auf, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich an Ort und Stelle. Das Tatmesser lag am frühen Nachmittag noch in der Wohnung und sollte kriminaltechnisch untersucht werden.

Die Einsatzkräfte waren gegen 9.15 Uhr alarmiert worden. Der aus dem zweiten Stock gesprungene Ehemann der Getöteten wurde noch von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, sein Leben konnte jedoch wie das der Frau nicht mehr gerettet werden. Derzeit gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt durch den 64-Jährigen an seiner Frau aus. Das Landeskriminalamt, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)