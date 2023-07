5,3 Tonnen Kokain vor Sizilien beschlagnahmt

Die italienische Finanzpolizei hat bei einem Einsatz im Mittelmeer Pakete mit mehr als 5,3 Tonnen Kokain und einem geschätzten Marktwert von rund 850 Millionen Euro gefunden. Bei der groß angelegten Aktion vor der Südwestküste Siziliens wurden zudem fünf Menschen festgenommen, wie die Finanzpolizei Donnerstagabend mitteilte. Es handelt sich den Angaben zufolge um die größte Kokainbeschlagnahmung, die jemals auf dem italienischen Staatsgebiet durchgeführt wurde.

Der Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelang den Ermittlern bei einem außergewöhnlichen Einsatz. Die Einsatzkräfte in der Luft bemerkten bei Aufklärungsflügen, wie sich ein Fischkutter einem Handelsschiff, das sie bereits seit einigen Tagen beobachteten, in den Gewässern auffällig näherte. Das Fischerboot legte von der kalabrischen Küste ab, hieß es in der Mitteilung der Finanzpolizei.