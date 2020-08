53-jähriger Gaißauer vermisst - Zeugenaufruf

Seit Donnerstagmorgen wird der Gaißauer Stefan Maierhofer von seiner Frau und seiner Tochter vermisst.

Handy-Ortung erfolglos

Stefan Maierhofer wurde zuletzt von seiner Tochter am Donnerstag, den 06.08.2020, um 7.35 Uhr morgens zuhause gesehen. Sein Handy wurde zuletzt ebenfalls an seiner Wohnadresse in Gaißau, ebenfalls am Donnerstagmorgen um 8:35 Uhr geortet.