53-Jährige verliert bei Skiunfall in Tirol drei Finger

Eine 53-jährige Österreicherin hat am Mittwoch bei einem Skiunfall in Ischgl in Tirol (Bezirk Landeck) drei Finger verloren. Laut Polizei prallte die Frau mit einer 29-jährigen Deutschen zusammen. Ihr wurden dabei vermutlich durch eine Skikante Zeige-, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand amputiert. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Deutsche erlitt leichte Verletzungen an der rechten Hand. Zu dem folgenschweren Unfall war es auf der blauen Piste Nr. 23 etwa 300 Meter oberhalb der Talstation der "Höllboden-Bahn" auf einer Seehöhe von rund 2.160 Metern gekommen.