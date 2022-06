5,2 Mio. Kinder in der Ukraine auf Hilfe angewiesen

Rund 5,2 Millionen Kinder sind wegen des Ukraine-Kriegs auf humanitäre Hilfe angewiesen. Etwa drei Millionen benötigen direkt in dem von Russland attackierten Land Unterstützung, weitere 2,2 Millionen Kinder sind geflohen, sie sind auf Beistand in den Aufnahmeländern angewiesen, teilt UNICEF Österreich mit. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wurden durch die Kämpfe fast zwei von drei Kindern vertrieben.

Nach Berichten, die vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) überprüft wurden, werden in der Ukraine jeden Tag durchschnittlich mehr als zwei Kinder getötet und mehr als vier verletzt - meist bei Angriffen in Wohngebieten. Zudem wird weiterhin zivile Infrastruktur beschädigt oder zerstört. Dazu gehören bisher mindestens 256 Gesundheitseinrichtungen und eine von sechs von UNICEF unterstützten "sicheren Schulen" im Osten des Landes. Hunderte weiterer Schulen im ganzen Land wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Lage der Kinder im Osten und Süden des Landes, wo sich die Kämpfe verschärft hätten, werde immer verzweifelter, berichtet UNICEF weiter.