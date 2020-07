52-Jährige in Amstetten getötet: Mordprozess erneut vertagt

Der Geschworenenprozess um die Tötung einer 52-Jährigen im Mai 2019 im Amstettner Stadtteil Greinsfurth ist am Donnerstag in St. Pölten erneut vertagt worden. Das Gericht leistete einem Beweisantrag des Verteidigers folge. Demnach sollen die Handydaten des Angeklagten wiederhergestellt werden, um daraus ein Bewegungsprofil zu gewinnen. Neuer Verhandlungstermin ist der 1. September.

Befragt wurde am dritten Prozesstag am Donnerstag unter anderem auch die Schwester des Angeklagten. Sie bezeichnete den Mann als "notorischen Lügner". Am Wort war zudem der psychiatrische Sachverständige, dessen Erscheinen von Verteidiger Dohr am letzten Verhandlungstag am 17. Juni beantragt worden war. Der Experte führte aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Eine erhöhte Aggressivität sei im Rahmen der Untersuchung beim 40-Jährigen nicht festgestellt worden.