51-Jährige starb bei Pkw-Kollision in Tulln

Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der B19 in Plankenberg, einer Katastralgemeinde von Sieghartskirchen (Bezirk Tulln), ist Samstagfrüh eine 51-jährige Lenkerin ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Bezirk Lilienfeld war laut Polizei an einer Kreuzung frontal mit dem Auto eines alkoholisierten 27-Jährigen kollidiert. Die 51-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle.

Der zwei Jahre ältere Ehemann des Opfers, der am Beifahrersitz gesessen war, wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und von der Rettung in das Landesklinikum Tulln eingeliefert. Dort wird er intensivmedizinisch betreut, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Auch der 27-Jährige erlitt Blessuren und wurde ins Spital gebracht. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab 0,82 Promille, berichtete die Exekutive in einer Aussendung. Die B19 war vorübergehend gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen Mitglieder von vier Feuerwehren.