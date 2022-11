500 Euro Zusatz-Prämie für Pflegekräfte in Niederösterreich

Niederösterreich zahlt über 23.000 Pflege- und Betreuungskräften 500 Euro eine zusätzliche steuerfreie Prämie. Dafür nehme man rund 10 Mio. Euro in die Hand, wurde in einer Pressekonferenz am Montag angekündigt. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner drängte auch den Bund, den von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) im Mai angekündigten Gehalts-Bonus rasch auszuzahlen: "Was vom Bund versprochen wurde, "muss jetzt endlich eingehalten werden."

Mit der blau-gelben Pflegeprämie wolle das Land den Beschäftigten "Danke sagen für all das, was sie geleistet haben", sagte Mikl-Leitner. "Die Belegschaft muss wissen: Vertrauen und Verlässlichkeit gilt für uns in Niederösterreich", betonte die ÖVP-Politikerin. Die Prämie soll mit dem Dezember-Gehalt ausbezahlt werden, ergänzte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Für Vollzeitbeschäftigte beträgt die Summe 500 Euro, für Mitarbeiter in Teilzeit soll das Geld aliquot berechnet werden. "Für uns als Gesundheitsgewerkschaft ist heute ein guter Tag", meinte Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft.

Kritik übten die niederösterreichischen Landesregierungsmitglieder am Bund: Der Gesundheitsminister habe im Mai den Betrag von durchschnittlich einem Monatsgehalt versprochen. Nun würden die Mittel nur für rund 2.000 Euro brutto reichen, "das ist nicht das, was versprochen worden ist", so Mikl-Leitner. Bis jetzt sei noch kein Geld auf den Konten gelandet, "deshalb war für uns klar: Es muss zumindest heuer noch fließen", sagte Teschl-Hofmeister.