500.000ste Teilnehmerin heuer am 36. Frauenlauf erwartet

Am diesjährigen Österreichischen Frauenlauf im Wiener Prater wollen die Veranstalter die 500.000ste Teilnehmerin in der 36-jährigen Eventgeschichte begrüßen. Sollten dieses Jahr 27.118 Läuferinnen an den Start gehen, ist die halbe Million möglich, sagte Organisatorin und Gründerin Ilse Dippmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Als Motivation wird nun jeden Montag ein Podcast zum Thema veröffentlicht und ab kommender Woche finden wieder kostenlose Lauftrainings statt.

Die Idee zum Podcast entstand bereits im vergangenen Jahr, da war aber die Zeit für die Produktion zu kurz und das Budget nach der Pandemie zu klein, verriet der Geschäftsführer der Österreichischen Frauenlauf GmbH, Andreas Schnabl. Vor einer Woche ging nun die erste Folge von "Einfach laufen - das Lebenselixier für Frauen und Mädchen" on air. Mittlerweile ist der Podcast bereits auf Platz elf im Spotify-Ranking. Bis zum Event am 26. Mai wird jeden Montag eine neue Folge veröffentlicht. Der Moderator Florian Reiter, selbst begeisterter Läufer, lädt Expertinnen und Experten zu den verschiedensten Laufthemen vor das Mikrofon.

"Uns ist die Idee gekommen, dass die Informationen, die Ilse Dippmann in ihren Vorträgen und Laufseminaren weitergibt, hier bereit zu stellen", sagte Schnabl. Kurzvideos aus den Podcast-Aufnahmen werden in sozialen Medien veröffentlicht, um Interessierte zu motivieren. "Ich will den Frauen einen kleinen Stups geben", so Dippmann.

Am 4. März startet auch wieder an 58 Standorten in ganz Österreich das "Fit in 12 Wochen"-Trainingsprogramm, bei dem jede gratis mitmachen kann, egal wie ihr Leistungsniveau aussieht. Mehr als 130 Trainerinnen warten auf sportbegeisterte Frauen und Mädchen, um sie für die Fünf- oder Zehn-Kilometer-Laufstrecke sowie die zehn Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke fit zu machen. "Die lange Strecke verläuft wieder durch den Wurstelprater", so Schnabl. "Dass wir das schon seit Jahren dürfen und für uns abgesperrt wird, ist nicht selbstverständlich", bedankte sich der Organisator bei der Prater Wien GmbH.

Neben tausenden Amateurläuferinnen werden auch wieder Elite-Läuferinnen an den Start gehen. Namen wollte Schnabl noch nicht nennen. "Das wäre noch zu früh, um darüber zu sprechen." Eine Topsportlerin hat ihr Kommen schon zugesagt. Rekordhalterin Julia Mayer wird nicht nur beim Vienna City Marathon, sondern auch beim Frauenlauf an den Start gehen. "Es ist eine Herzensangelegenheit, da dabei zu sein", sagte sie. Im Sommer wird Mayer dann bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. "Es ist wichtig, Träume und Ziele zu haben", sagte die Langstreckenläuferin. "2019 wäre für mich Olympia noch unvorstellbar gewesen."

(S E R V I C E - Anmeldung zum 36. Asics Österreichischer Frauenlauf ab Samstag auf )