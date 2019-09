50 Mio. Euro: Neuer Sportpark in Dornbirn soll kommen

Die Stadt Dornbirn soll einen neuen Sport- und Jugendpark bekommen. Das Besondere daran aus stadtpolitischer Sicht: FPÖ, SPÖ, NEOS und Grüne haben dieses Konzept ausgearbeitet, - ohne Wissen der ÖVP.

Parteien fühlen sich schlecht behandelt

An diesem Projekt arbeite man schon sehr lange. Weil man sich von der ÖVP schlecht behandelt fühle, so Grünen-Stadträtin Juliane Alton habe man nun ein Konzept ohne die ÖVP erarbeitet. "Wir machen nicht etwas gegen die ÖVP, sondern etwas für die Stadt Dornbirn", sagte FPÖ-Stadtvertreter Christoph Waibel bei der von den vier Parteien gemeinsam veranstalteten Pressekonferenz. Deshalb werde man der ÖVP beim nächstmöglichen Termin alle Unterlagen zur Verfügung stellen.

Rund 50 Mio. Euro an Kosten

Die vier Parteien schätzen die Kosten momentan auf etwa 50 Mio. Euro ein. Gerald Loacker (Neos) will das "Budget jedoch nicht überstrapazieren". Das Projekt soll schrittweise umgesetzt werden. "Wir denken das jetzt gemeinsam, in einem großen Konzept, damit wir nicht stadtentwicklerisch von einem Kleinprojekt ins nächste stolpern", so Loacker.