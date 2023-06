50 Jahre „Gern gmacht. Guat gmacht.“

Die schlüssige Tatsache, dass das, was gerne gemacht, auch gut gemacht wird, könnte der Hintergrund der besonderen Erfolgsgeschichte des Dorfinstallateurs sein. Heuer feiert der Handwerksbetrieb sein 50-jähriges Jubiläum und hat sich zu Vorarlbergs größtem Gebäudetechnikunternehmen entwickelt.

Forschungs- und Entwicklungsarbeit

Mitarbeiterbeteiligungsmodell

Entwicklung der Mitarbeiter(innen) fördern

Meilensteine

1973: Firmengründung durch Arnold Feuerstein.

1977: Staatspreis für Energieforschung für das Sonnenhaus Göfis.

1983: Einführung des Mitarbeiterbeteiligungsmodells.

1993: Eröffnung des jetzigen Stammsitzes in Götzis.

1995: Verleihung des Umweltpreises der Gemeinde Götzis.

1996: Gründung der Unternehmens-Kooperation Vollbad – Badsanierungen aus einer Hand.

1999: Dorf-Modell als Nachfolgelösung für August Müller & Co.: Neue Standorte in Bludenz und Feldkirch.

2006: Gründung der Marke Dorf-Klimatechnik: Ausbau eines neuen Geschäftsfelds und Einstieg in die Kälte-, Klima- und Lüftungsbranche.

2007: Erstmalige Verleihung des Umweltzertifikats ÖKOPROFIT, seither folgte die jährliche Rezertifizierung.

2013: Erstmalige Wahl zum Besten Arbeitgeber Vorarlbergs, in den darauffolgenden Jahren wurde die Auszeichnung fünf Mal wiederholt.

2014: Dorf-Modell als Nachfolgelösung für Ing. Lukas GmbH: Neuer Standort in Wolfurt.

2017: Eintritt in den Schweizer Markt: Dorf-Modell als Nachfolgelösung für Feichtinger & Co.: Neuer Standort in Sennwald.

2018: Beitritt zum Klimabündnis „turn to zero“.

2020: Dorf-Modell als Nachfolgelösung für Martin Lechleitner Isoliertechnik GmbH: Neues Geschäftsfeld und neuer Standort in Dornbirn.

2023: Dorfinstallateur feiert sein 50-jähriges Bestehen: Mittlerweile betreut das Gebäudetechnik-Unternehmen seine Kunden von sieben Standorten aus. Dafür sorgen 250 Mitarbeiter(innen), 30 davon sind Lehrlinge.