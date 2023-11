50 Jahre Fristenregelung: Netzwerk will Entkriminalisierung

1973 hat der österreichische Nationalrat den Schwangerschaftsabbruch mit der "Fristenregelung" unter gewissen Voraussetzungen straffrei gestellt. 50 Jahre später fordern Aktivistinnen und Politikerinnen, den nächsten Schritt zu tun und Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Vor dem Parlament zerschnitt ein Netzwerk um die Kampagne #AusPrinzip, das Frauenvolksbegehren und One Billion Rising Austria am Mittwoch ein Plakat mit dem Paragrafen 96 des Strafgesetzbuches.

Dieser stellt Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe, der darauffolgende Paragraf definiert die Ausnahmen. Paragraf 96 könne entweder einfach gestrichen werden, meinte Amnesty-International-Austria-Geschäftsführerin Shoura Hashemi zur APA. Alternativ könne es ein neues Gesetz geben, in dem Abtreibungen als medizinische Eingriffe definiert werden und klargestellt wird, dass es keine Kriminalisierung gibt und jede Frau in Österreich ein Recht darauf hat.

Das Netzwerk fordert, dass Schwangerschaftsabbrüche in jedem Bundesland gratis durchgeführt werden sollen, ebenso soll Verhütung kostenlos sein. Abbrüche sollen schließlich auch in jedem öffentlichen Spital möglich sein. Letzteres sei derzeit das einzige Vehikel, um die Versorgungslage sicherzustellen, meinte Hall, die auch selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Die Frauen seien in ihren Entscheidungen in den meisten Fällen sehr sicher, erzählte sie. Schließlich soll die Streichung der Regelung aus dem Strafgesetzbuch dafür sorgen, dass der Abbruch als Teil der Gynäkologie angesehen wird.