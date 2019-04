50 Jahre – alles andere als leise

Die Musikschule Rankweil-Vorderland ist in fünf Jahrzehnten kräftig gewachsen.

Am 1. Februar 1969 wurde die Musikschule Rankweil-Vorderland eröffnet – 83 Schüler nutzten das Angebot eines Musikunterrichts in Rankweil, damals noch an drei verschiedenen Standorten. Unterrichtet wurden Klavier, Gitarre, Geige, Blockflöte, Akkordeon, Melodika und Zither. Heute zählt die Musikschule Rankweil-Vorderland 1320 Schüler und 34 Lehrpersonen. Unterrichtet werden rund 30 Instrumente, Tanz, Sologesang und Chorgesang sowie sonstige Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Hörbildung und Ensembles. „Pro Jahr absolvieren unsere Schülerinnen und Schüler weit über 100 Auftritte in der Region und feiern regelmäßig große Erfolge bei Wettbewerben wie Prima La Musica oder podium jazz-pop-rock“, berichtet Ingold Breuss, der die Geschicke der Musikschule seit 1993 als Direktor leitet.

Einen sensationellen Auftritt legten die Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland vergangenes Wochenende beim Showkonzert „Sing and Dance“ hin. Die Vokalsolisten und Chöre der Gesangsklasse von Christine Breuss boten in Zusammenarbeit mit der Tanzgruppe „One Step Ahead“ eine ganz besondere Show. Mit ihren Stimmen brachten die jungen Sänger den Vinomnasaal zum Vibrieren und machten die Bühne zum Dancefloor. Für den guten Sound sorgte die Live Band mit Lehrenden der Musikschule. Am 18. und 19. Mai 2019 gehört die Bühne im Vinomnasaal den ganz Jungen. Der Fachbereich EMP – Elementare Musikpädagogik – richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Mit „Flaschenpost“ zeigen rund 100 Kinder aus allen EMP-Gruppen, was sie gelernt haben. Zum Programm gehören Tänze, Lieder, Gedichte, Theater, Bodypercussion und vieles mehr. Eine Woche später findet das große Jahreskonzert statt. Neben einem abwechslungsreichen Programm bietet das Konzert den gebührenden Rahmen, jene Schüler zu ehren, die beim Wettbewerb „Prima La Musica“ mit Preisen ausgezeichnet wurden.